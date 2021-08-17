Прокуроры обыскивают киевских коммунальщиков из-за неубранного мусора

Правоохранители проводят следственные действия в помещениях коммунального предприятия Киевкоммунсервис, а также в офисах подрядных компаний. Связаны они с уголовным производством о присвоении бюджетных средств.

Как отметили в прокуратуре Киева, должностные лица Киевкомунсервиса и должностные лица КГГА якобы ввели механизм присвоения денег, выделенных на вывоз бытовых отходов. Чиновники якобы не оказывали нужные услуги или делали это частично.

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Действия злоумышленников правоохранители квалифицировали как присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Обыскивают коммунальные предприятия и подрядчиков

Правоохранители говорят, что по документам услуги вывоза мусора оформляли подрядные компании, которые якобы контролирует один из депутатов Киевсовета.

На самом деле бытовые отходы вывозились якобы с использованием ресурсов коммунального предприятия.

Кроме того, частные предприятия якобы несанкционированно вывозят отходы на закрытый полигон, что наносит значительный вред экологии Киева.

Если фигурантов дела признают виновными в суде, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В КГГА говорят о попытке дискредитации власти

Чиновники отмечают, что обыски проводят в соответствии с постановлением суда. Правоохранители ищут и изымают документы, являющиеся вещественными доказательствами по делу о работе подрядчиков. Но делают это с блокированием работы коммунального предприятия.

Эти обыски направлены не только на дискредитацию конкретного предприятия, но и всей столичной власти. Ведь многочисленные обыски на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях КГГА, являются явным системным давлением и политической акцией, направленной на дестабилизацию работы городского хозяйства,

– подчеркнули чиновники.