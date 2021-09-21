Работали курьерами: в Киеве полицейские обнаружили иностранцев-нелегалов

21 сентября 2021 , 10:39
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Источник:

полиция Киева

В Киеве правоохранители обнаружили 5 иностранцев, которые нелегально находились в Украине. Мужчины работали в курьерской службе. Одного из них принудительно должны отправить в свою страну.

Нелегалов задержали сотрудники миграционной службы. Об этом сообщили 20 сентября.

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Незаконно живут в Украине

В Государственную миграционную службу отвезли 14 иностранцев. Они работали курьерами в одной из служб Киева. Среди них правоохранители обнаружили 5 нелегалов. У них закончился срок пребывания в Украине.


Задержали 14 иностраннцев, из них 5 – нелегалы / Нацполиция Киева

  • На всех нелегалов полицейские составили административные протоколы.
  • Они нарушили закон Украины по статье "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины".
  • Одного из нелегалов – 32-летнего курьера принудительно отправят домой.
  • Наказание для остальных фигурантов определит суд.
Автор: Марта Кушка