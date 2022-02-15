Работник "Новой почты" прыгнул спасать женщину в квартиру с огнем: впечатляющее видео

В одной из многоэтажек Киева на улице Кирилловской произошел пожар. Мужчина до прибытия пожарных спас женщину, которая из-за сильного задымления не могла выйти из квартиры.

Инцидент произошел 15 февраля. Очевидцы опубликовали видео спасения пожилой женщины.

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Мужчина бросился в квартиру, чтобы спасти женщину: смотрите видео

Как спасли женщину

На видео видно, как мужчина взобрался на крышу пристройки, где располагается "Новая почта", и запрыгнул в окно. В то время из квартиры уже хлынул дым. Он держал на руках женщину и вынес ее через окно. Пенсионерка была растерянна и не могла стоять. После этого спасатели помогли снять ее с крыши.

Еще одна спасенная жизнь

Работники ГСЧС также спасли пожилую женщину, которая самостоятельно не смогла выйти из дома на втором этаже. Кроме того, с верхних этажей на свежий воздух эвакуировали 8 человек.

Где возник огонь

Пожарные установили, что пожар возник на втором этаже девятиэтажки на балконе и распространился на жилую комнату. Однако причины и обстоятельства устанавливаются правоохранителями. Ликвидировали огонь 15 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Последствия пожара

Огонь распространился по площади 25 квадратных метров. Поэтому комната, балкон, коридор квартиры выгорели полностью. Стены и потолок кухни покрыл копоть.

Еще один пожар в Киеве

В Соломенском районе Киева 19 января возник пожар в бытовой комнате. В нем погибла женщина 1980 года рождения и мужчина 1970 года получил ожоги.

Текст публикации телеграм-канала "Киев оперативный"

Сотрудник "Новой почты" бросился в горящую квартиру для спасения пожилой женщины, которая находилась в середине. Киев, Кирилловская, 126/2