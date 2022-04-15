Разбомбленные дома, разрушенная школа: Великая Дымерка – еще один пострадавший населенный пункт

После освобождения от оккупантов Киевской области там продолжают находить доказательства российских преступлений. От рук россиян пострадал и Броварской район.

Об этом 15 апреля сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба. Он опубликовал фото разрушенной Великой Дымерки.

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"Разбомблены частные дома, разрушена школа, сожжены авто. Сегодня провели выездное совещание, чтобы составить план действий по восстановлению поселка", – написал Кулеба.



Что бывает, когда приходит "русский мир" / Фото из телеграма Алексея Кулебы



Россияне разрушили школу в Великой Дымерке / Фото из телеграма Алексея Кулебы



Последствия российской оккупации / Фото из телеграма Алексея Кулебы

Разрушенный дом / Фото из телеграма Алексея Кулебы

Россияне убивали людей в Киевской области

В Нацполиции сообщили, что россияне убили в Киевской области 900 человек из стрелкового оружия. Тело украинцев исследует судебно-медицинская экспертиза.

Больше всего жертв в Буче – более 350 тел погибших. Значительно меньше в Вышгородском и Броварском районах,

– заявил начальник Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Заметьте – оккупанты хвастаются, что пытают людей: смотрите видео