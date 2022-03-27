Разрушены дома и убиты мирные жители: оккупанты обстреляли села и города Киевщины

Оккупанты нанесли артиллерийские удары по Киевщине. В результате вражеских обстрелов погибли и получили травмы мирные жители.

Враги разрушили дома и исторический памятник. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Оккупанты обстреляли населенные пункты Киевщины

По данным следствия, оккупанты обстреляли из артиллерии и автоматического оружия многоэтажки и частные дома в:

Буче,

Ирпени,

Петропавловской Борщаговке,

селах Андреевка, Тарасовка, Лукьяновка, Требухов и Шевченково.

Трое мирных жителей погибли, а еще шестеро получили ранения. Вражеские снаряды повредили или полностью разрушили жилища гражданских. Также захватчики обстреливают населенные пункты в Фастовском и Вышгородском районах.

Российские вражеские войска уничтожают монументы архитектуры украинского народа. Так, в селе Лукьяновка Броварского района враг разрушил Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры,

– рассказали в прокуратуре.

Прокуроры Киевщины принимают все меры для надлежащего документирования военных преступлений страны-террориста, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.



Оккупанты убили 3 мирных жителей / Фото Киевской облпрокуратуры



Захватчики разрушили историческую памятку / Фото Киевской облпрокуратуры

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