Разрушены дома и убиты мирные жители: оккупанты обстреляли села и города Киевщины
Источник:Киевская облпрокуратура
Оккупанты нанесли артиллерийские удары по Киевщине. В результате вражеских обстрелов погибли и получили травмы мирные жители.
Враги разрушили дома и исторический памятник. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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Оккупанты обстреляли населенные пункты Киевщины
По данным следствия, оккупанты обстреляли из артиллерии и автоматического оружия многоэтажки и частные дома в:
- Буче,
- Ирпени,
- Петропавловской Борщаговке,
- селах Андреевка, Тарасовка, Лукьяновка, Требухов и Шевченково.
Трое мирных жителей погибли, а еще шестеро получили ранения. Вражеские снаряды повредили или полностью разрушили жилища гражданских. Также захватчики обстреливают населенные пункты в Фастовском и Вышгородском районах.
Российские вражеские войска уничтожают монументы архитектуры украинского народа. Так, в селе Лукьяновка Броварского района враг разрушил Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры,
– рассказали в прокуратуре.
Прокуроры Киевщины принимают все меры для надлежащего документирования военных преступлений страны-террориста, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.
Оккупанты убили 3 мирных жителей / Фото Киевской облпрокуратуры
Захватчики разрушили историческую памятку / Фото Киевской облпрокуратуры
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