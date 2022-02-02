Рядом с СБУ: на Владимирской в центре Киева снова стреляли из автоматов, – СМИ

Очередной инцидент с использованием огнестрельного оружия снова произошел на Владимирской, 27 в Киеве. Сторонами конфликта стали представители охранной компании и активисты, которые пришли к обменному пункту.

По данным телеграм-сообществ, речь идет об обменном пункте криптовалют, в котором якобы проводят операции по финансированию ОРДЛО. Именно поэтому активисты в третий раз пришли к нему.

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Как и раньше, не обошлось без использования оружия.

Активисты говорят о раненом

По предварительным данным, члены различных националистических организаций пришли к обменному пункту на Владимирской, 27, днем 2 февраля.

На месте происшествия у них произошел конфликт с охранниками, которые были вооружены боевым оружием.

В результате инцидента один из охранников произвел выстрел по активисту и ветерану АТО Алексею Сердюку.

Издание "Информер" отмечает, что Сердюк был на месте происшествия как журналист и выполнял редакционное задание.

Сейчас на месте происшествия работают медики скорой и полицейские.

Смотрите видео с места стрельбы в центре Киева: