Рядом с СБУ: на Владимирской в центре Киева снова стреляли из автоматов, – СМИ
2 февраля 2022 , 15:45Читати новину українською
Источник:"Киев оперативный"
Очередной инцидент с использованием огнестрельного оружия снова произошел на Владимирской, 27 в Киеве. Сторонами конфликта стали представители охранной компании и активисты, которые пришли к обменному пункту.
По данным телеграм-сообществ, речь идет об обменном пункте криптовалют, в котором якобы проводят операции по финансированию ОРДЛО. Именно поэтому активисты в третий раз пришли к нему.
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Как и раньше, не обошлось без использования оружия.
Активисты говорят о раненом
- По предварительным данным, члены различных националистических организаций пришли к обменному пункту на Владимирской, 27, днем 2 февраля.
- На месте происшествия у них произошел конфликт с охранниками, которые были вооружены боевым оружием.
- В результате инцидента один из охранников произвел выстрел по активисту и ветерану АТО Алексею Сердюку.
- Издание "Информер" отмечает, что Сердюк был на месте происшествия как журналист и выполнял редакционное задание.
Сейчас на месте происшествия работают медики скорой и полицейские.
Смотрите видео с места стрельбы в центре Киева: