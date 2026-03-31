Россия готовила громкие убийства в Киеве: в списке – военные командиры и известные общественные деятели

Прокуратура смогла разоблачить в Киеве деятельность агентурной сети военной разведки страны-агрессора. Фигуранты дела планировали убийства известных общественных деятелей.

Об этом проинформировали в Офисе Генпрокурора. Участников задержали непосредственно перед реализацией преступления.

Читайте также Миллионные взятки: на Харьковщине СБУ задержала главу известной политсилы за незаконные схемы

Что известно о задержании агентов России?

Координацию подготовки к ликвидации украинских военных и волонтеров осуществлял сотрудник ГРУ России. Он, в частности, определял основные цели, распределял роли и руководил подготовкой к реализации преступлений.

К операции привлекли четырех человек: главу охранной компании, сотрудника правоохранительных органов, бывшего осужденного, а также женщину, ответственную за транспортное обеспечение.

Группа злоумышленников имела четкий план, согласно которому один исполнитель отвечал непосредственно за убийства, другие занимались вопросами транспорта, логистики и прикрытия. Еще один фигурант получал данные и передавал его в Россию.

В Киеве задержали группу людей, готовившую убийства общественных деятелей

Участники группы ездили на машинах с проблесковыми маячками под видом охраны, чтобы беспрепятственно покидать место преступления. Оружие и боеприпасы они брали из тайников в Киевской и Черкасской областях. Речь также шла о подготовке убийств с применением взрывчатки, которую хотели подложить под автомобили.

Злоумышленники были задержаны накануне подготовки к ликвидации командира одного из добровольческих формирований в столице. Во время проведения обысков правоохранители изъяли оружие, телефоны, SIM-карты и другие доказательства.

Фигурантам сообщили о подозрении в госизмене, покушении на умышленное убийство, а также в несанкционированных действиях с информацией. К тому же действия организаторов схемы, находящиеся в России, дополнительно квалифицировали как покушение на диверсию.

На днях прошла ликвидация российского киллера в Украине: что известно?