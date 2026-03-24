Об этом сообщает СБУ в Одесской области.
Кого планировал убить российский киллер в Украине?
Военная контрразведка, Главное следственное управление, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности и сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях нейтрализовала агентурно-боевую группу российской военной разведки (ГРУ).
Ликвидирован киллер, который с оружием сопротивлялся задержанию. Более 10 других участников группы взяты под стражу.
Вражеская группа готовила убийства известных лиц в разных регионах страны.
Среди целей киллера – советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину.
Злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения лиц и присылали дальше руководителю группы. Им оказался завербованный ГРУ России судебный эксперт из Полтавы, который отчитывался обо всем в российские спецслужбы.
Убийства планировали осуществлять самодельными взрывными устройствами, которые должны были устанавливать под авто или возле домов жертв. Если бы это не сработало, тогда в ход должно было идти огнестрельное оружие.
Что известно об операции СБУ?
Спецоперацией лично координировал первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад.
Во время нее была нейтрализована агентурно-боевая группа российской военной разведки и и ликвидирован киллер.
Киллер является выходцем из временно оккупированной части территории Донецкой области. Там он прошел боевую подготовку на базе ГРУ.