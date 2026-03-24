Об этом сообщает СБУ в Одесской области.

Кого планировал убить российский киллер в Украине?

Военная контрразведка, Главное следственное управление, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности и сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях нейтрализовала агентурно-боевую группу российской военной разведки (ГРУ).

Ликвидирован киллер, который с оружием сопротивлялся задержанию. Более 10 других участников группы взяты под стражу.

Вражеская группа готовила убийства известных лиц в разных регионах страны.

Среди целей киллера – советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину.

Злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения лиц и присылали дальше руководителю группы. Им оказался завербованный ГРУ России судебный эксперт из Полтавы, который отчитывался обо всем в российские спецслужбы.

Убийства планировали осуществлять самодельными взрывными устройствами, которые должны были устанавливать под авто или возле домов жертв. Если бы это не сработало, тогда в ход должно было идти огнестрельное оружие.

