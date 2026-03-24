Про це повідомляє СБУ в Одеській області.
Кого планував вбити російський кілер в Україні?
Військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки і співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях нейтралізувала агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (ГРУ).
Ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір затриманню. Понад 10 інших учасників групи взято під варту.
Ворожа група готувала вбивства відомих осіб у різних регіонах країни.
Серед цілей кілера – радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.
Зловмисники відстежували адреси і маршрути пересування осіб та надсилали далі керівникові групи. Ним виявився завербований ГРУ Росії судовий експерт з Полтави, який звітував про все у російські спецслужби.
Вбивства планували здійснювати саморобними вибуховими пристроями, які мали встановлювати під авто або біля помешкань жертв. Якщо б це не спрацювало, тоді в хід мала йти вогнепальна зброя.
Що відомо про операцію СБУ?
Спецоперацією особисто координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.
Кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ.