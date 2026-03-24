Про це повідомив радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко у телеграмі.

Яка реакція Стерненка?

Як раніше повідомили у Службі безпеки України, було ліквідовано кілера, який працював на російську розвідку. Також затримано його спільників. Вони готували серію гучних вбивств публічних осіб та військових в Україні.

Серед ймовірних цілей, за даними СБУ, був Сергій Стерненко. Вже за кілька хвилин після оприлюднення інформації про затримання агентурної групи, волонтер відреагував на неї.

Стерненко подякував Службі безпеки та додав: "Росія має згоріти".

Зі мною все гаразд. На відміну від кілера,

– написав Стерненко.

Що відомо про викриття агентів Росії?