Про таке поінформували в Офісі Генпрокурора. Учасників затримали безпосередньо перед реалізацією злочину.

Що відомо про затримання агентів Росії?

Координацію підготовки до ліквідації українських військових і волонтерів здійснював співробітник ГРУ Росії. Він, зокрема, визначав основні цілі, розподіляв ролі й керував підготовкою до реалізації злочинів.

До операції залучили чотирьох людей: голову охоронної компанії, співробітника правоохоронних органів, колишнього засудженого, а також жінку, відповідальну за транспортне забезпечення.

Група зловмисників мала чіткий план, згідно з яким один виконавець відповідав безпосередньо за вбивства, інші – займалися питаннями транспорту, логістики й прикриття. Ще один фігурант отримував дані й передавав їх у Росію.

Учасники групи їздили на машинах з проблисковими маячками під виглядом охорони, щоб безперешкодно залишати місце злочину.

Зброю й боєприпаси вони брали зі сховків на Київщині й Черкащині. Також йшлося про підготовку вбивств із застосуванням вибухівки, яку хотіли підкласти під автомобілі.

Зловмисників затримали напередодні підготовки до ліквідації командира одного з добровольчих формувань у столиці. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили зброю, телефони, SIM-картки та інші докази.

Фігурантам повідомили про підозру в держзраді, замаху на умисне вбивство, а також в несанкціонованих діях з інформацією.

До того ж, дії організаторів схеми, які перебувають у Росії, додатково кваліфікували як замах на диверсію.

