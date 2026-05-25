Это имеет вид истерики, – "Флеш" о новых угрозах России по ударам по Киеву

Российские угрозы относительно новых массированных ударов по Киеву имеют скорее вид истерики со стороны Москвы. Это все происходит на фоне того, что у врага сейчас нет положительной динамики на фронте, а российское общество недовольно ударами Украины по НПЗ.

Об этом сказал украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире национального марафона.

Интересно Россия выбрала цели как повод ударить по Киеву: "Флеш" раскрыл суть ночной атаки

Готова ли сейчас Россия к новому массированному удару по Киеву?

Сергей Бескрестнов отметил, что сейчас в России в обычном режиме работают аэродромы, а на боевых позициях расположены "Искандеры". Однако по словам эксперта, оккупанты действительно могут пытаться наносить по Украине мощные удары.

Но по моему мнению, это имеет скорее вид немного истерики со стороны России, потому что они не имеют положительной динамики на фронтах. Также есть очень большой резонанс у общества российского от наших ударов по НПЗ. Мы активно работаем и еще больше будем работать,

– подчеркнул "Флеш".

Советник министра обороны отметил, что сейчас у украинских военных нет глобальной проблемы с "Шахедами". Но остается проблема с перехватом российских ракет, ведь для их сбивания нужны ракеты Patriot, которых у Украины немного.

"Россияне активно работают баллистикой, и здесь мы зависим на 100% от наших партнеров. Стараемся всеми доступными путями получать эти ракеты, покупать, просить всех стран Европы сколько можем", – сказал Бескрестнов.

В то же время военный эксперт подчеркнул, что хорошая новость заключается в том, что у россиян производство баллистики также имеет ограничения. Так, по данным украинской разведки, оккупанты производят где-то 60 баллистических ракет каждый месяц, но им нужны эти ракеты не только для Киева, а для всего фронта.

Поэтому действительно могут быть проблемы от баллистики, если у нас будет проблема с поставками ПВО. А мы будем рассчитывать на наших партнеров, будем дополнительно их просить (предоставить ракеты для защиты от баллистики – 24 Канал). Как мы видим, все такие беды нам предоставляет для Киева последнего времени именно баллистика,

– объяснил "Флеш".

Как часто Россия может наносить массированные удары по Украине?

Сергей Бескрестнов отметил, что пока Россия не очень часто может устраивать массированные атаки подобно той, что была 24 мая. Эксперт отметил, что, конечно, у врага достаточно производства "Шахедов" в Алабуге и Ижевске.

"Но, как я уже сказал, "Шахеды" – это такое психологическое давление, потому что их очень много. Но "Шахеды" для нас сейчас не критическая угроза. А критическая угроза – это баллистика", – объяснил эксперт.

Относительно баллистики советник министра обороны отметил, что с баллистикой периодически могут быть массированные атаки, но не ежедневно.

К сожалению, удары будут. Но я могу сказать, что мы будем симметрично отвечать. Это будет очень больно для россиян. И мы уже показали, что мы можем атаковать Москву и Московскую область. Если они будут пытаться ужасать нашу столицу, наши предприятия, объекты принятия решений, мы будем соответственно отвечать,

– резюмировал "Флеш".

Напомним, 25 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва якобы продолжит наносить "ответные удары" по Киеву. Впоследствии российское внешнеполитическое ведомство обнародовало заявление, в котором пригрозило атаками по "центрам принятия решений", командных пунктах, а также объектах, связанных с проектированием, производством и подготовкой к применению украинских беспилотников.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщил о намерении российских военных осуществлять "системные и последовательные удары" по расположенным в Киеве "центрам принятия решений".

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, реагируя на угрозы россиян, призвал международных партнеров не поддаваться российскому шантажу. В то же время глава МИД отметил, что Украина вместе с партнерами обсуждает новые пакеты помощи и конкретные шаги в ответ на действия Кремля.