СБУ задержала 18-летнего парня, который корректировал атаку оккупантов по Киеву 24 мая

Контрразведка Службы безопасности "по горячим следам" задержала еще одного российского агента. Он корректировал одну из самых масштабных воздушных атак россиян по Киеву в ночь на 24 мая.

Об этом пишут СБУ и генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о корректировщике российской атаки по Киеву?

Корректировщика задержали на следующий день после обстрела столицы, когда он проводил доразведку вблизи объекта Минобороны и выяснял последствия вражеских прилетов.

"Собранные данные агент планировал в режиме реального времени передать куратору из России для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу", – объяснили в СБУ.

Как установило расследование, заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал во внимание российских спецслужбистов, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.

После вербовки агент выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, которыми перегоняют военную технику ВСУ. Это было проверочным заданием, после которого фигуранту поручили фиксировать последствия комбинированной атаки по Киеву и "доложить" оккупантам,

– говорится в сообщении.

18-летний парень корректировал российскую атаку на Киев 24 мая / Фото СБУ

Работники СБУ задокументировали, как агент прибыл к одному из объектов Минобороны, чтобы выяснить о его внешнем состоянии после ночного удара. На месте происшествия у задержанного изъят смартфон с подготовленными агентурными отчетами с подробным описанием последствий обстрела.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.