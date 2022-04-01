Счет пострадавших от россиян в Киевской области идет на тысячи, – МВД

В Киевской области продолжают зачистку после вывода российских наемников из населенных пунктов. В частности в МВД отметили, что от оккупантов пострадали тысячи жителей области.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, какова ситуация на Киевщине. По его словам, российские наемники совершали настоящие зверства в области.

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Только на Киевщине от оккупантов пострадали тысячи украинцев

Счет пострадавших людей идет на тысячи. Это не только в Ирпене, а в целом в Киевской области. Ирпень всего лишь небольшой пример всех зверств,

– подчеркнул он.

В то же время он добавил, что возвращаться домой жителям Киевщины еще рано. Сейчас в регионе работают ВСУ, спасатели и полиция. Они проводят обезвреживание минирований, а также изымают снаряды и другие элементы вражеской техники, которые могут иметь потенциальную угрозу для мирного населения.

Евгений Енин добавил, что правоохранители документируют зверства, которые совершали российские наемники. Всю эту информацию используют для того, чтобы привлечь оккупантов к ответственности за то, что они совершили.

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