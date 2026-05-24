Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне угрозы баллистики

Враг ударил по столице Украины баллистическими ракетами. Есть угроза и применения БпЛА.

В Киеве прогремели взрывы. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева 24 мая?

Ночная воздушная тревога в Киеве началась в 00:32, и в это время не просто ударные БпЛА врага угрожали столице и другим городам. Российская армия создала угрозу применения баллистики средней дальности, то есть "Орешника".

Кроме того, Воздушные силы зафиксировали пуски целого ряда баллистических ракет со стороны Брянска. Они полетели в Киев, и местные жители услышали серию громких взрывов. Опасность БпЛА также оставалась актуальной.

Столица подверглась массированной атаке баллистикой. Возможны новые пуски,

– написал в телеграме глава КГВА Тимур Ткаченко.

На момент публикации из информации о последствиях известно, что есть падение обломков в Подольском районе на территории нежилой застройки. В Шевченковском районе, предварительно, произошло возгорание возле дома и повреждены окна. Есть вызовы медиков.

Массированная комбинированная воздушная атака на Украину продолжается. Воздушная тревога на это время – по всей Украине.