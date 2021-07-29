Сильный ветер и ливень: Киев снова накрыла непогода

Киеве в четверг, 29 июля, снова накрыла непогода. Внезапный ливень и мощный ветер застал людей врасплох.

Резкое изменение погоды произошло после 18:00 и наблюдалось во всех районах города. До этого в Киеве была жара.

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Гром, дождь и сильный ветер

Дождь сопровождали раскаты грома и сильные порывы ветра. Такую уже привычную для этого лета погоду снимали на видео местные жители.

Особенно заливало в северной части Киева – на Виноградаре и Куреневке.

На левом берегу столицы больше бушевал сильный ветер.

Киев накрыла непогода: видео

Непогоду наблюдали во всех районах

Киевляне пишут в сети, что гром был и в южной части города: на Борщаговке, Голосеево, в районе Нивок и на Оболони. Так, на Минской шквалы сравнили с настоящей бурей.

Завтра прогнозируют грозу, град и шквалы

Синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение и на 30 июля – ожидаются сильные грозы, в отдельных районах град и шквалы.