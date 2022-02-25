Ситуация на ЧАЭС: колебания показателей связывают с движением вражеской техники

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины предоставили обновленную информацию о территории вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщили на странице учреждения 25 февраля. В зоне отчуждения зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения.

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Обновленная информация

По данным Госинспекции, колебания показателей датчиков Аскро связаны с движением тяжелой военной техники. Большое количество вражеской техники нарушило верхний слой почвы.

В результате в воздух поднялась радиоактивная пыль. В то же время состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.



В воздух поднялась радиоактивная пыль / Скриншот Госинспекции

Ранее работники экоцентра зафиксировали превышение гамма-излучения. Использовали онлайн-ресурсы, поскольку установить точные причины невозможно из-за оккупации Чернобыльской зоны.

Захват ЧАЭС

24 февраля стало известно о захвате российскими оккупантами Чернобыльской атомной электростанции. Информацию подтвердил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

После жестокого боя украинские защитники потеряли контроль над зоной отчуждения.

По предварительной информации, жертв и пострадавших пока нет.

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