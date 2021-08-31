Сломали качели и вырвали скамейку: в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парке

31 августа 2021 , 15:54
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Источник:

телеграм-канал "Киев Сейчас"

В Киеве пятеро подростков уничтожили инфраструктуру фитнес-парка "Озеро Лебединое". Сейчас их разыскивают столичные правоохранители.

Хулиганы сломали качели, вырвали скамейку и испортили покрытие. Момент нанесения ущерба попал на видео, которое впоследствии обнародовали в сети.

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"Культурные" молодые люди после отдыха в фитнес-парке "Озеро Лебединое",
– подписали запись.

Полицейские Киева разыскивают хулиганов, чтобы привлечь к ответственности.

Обратите внимание! В Киеве 30 августа двое парней под воздействием алкоголя решили разбить лобовое стекло троллейбуса.
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Автор: Олег Васьків