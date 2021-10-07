На Софийской Борщаговке под Киевом за день дважды напали на темнокожего автомойщика
7 октября 2021 , 21:19Читати новину українською
Источник:"Киев оперативный"
Неизвестные мужчины довольно жестко избили работника одной из автомоек под Киевом. Только за 6 октября на мужчину нападали дважды.
Пострадавшим оказался темнокожий мужчина. Связаны ли нападения на него с расизмом, пока неизвестно.
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Очевидцы инцидента утверждают, что злоумышленники вполне могли убить пострадавшего, однако, к счастью, серьезных повреждений он не получил.
Утром напали с ножом, а вечером – избили
- По словам свидетелей, первое нападение на темнокожего автомойщика произошло утром 6 октября. Неизвестные угрожали мужчине ножом, но не применили его.
- Второй раз на работника автомойки напали днем. Компания из нескольких мужчин в масках ворвалась в здание и набросилась на пострадавшего.
- Автомойщик от нападавших сбежал на улицу, но убежать не смог – на глазах у детей и женщин его все же избили.
Вследствие чего произошел инцидент – непонятно. Запись избиения мужчины сделали камеры видеонаблюдения. Судя по видео, уже после нападения мужчина преследовал своих обидчиков и даже бросил в их сторону камень.
Смотрите видео нападения на темнокожего автомойщика под Киевом: