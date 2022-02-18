Сотни белых ангелов: в Киеве почтили героев Небесной Сотни

В Киеве в честь Героев Небесной Сотни организовали акцию "Ангелы памяти". Участники акции принесли цветы к Мемориалу.

Акция состоялась 18 февраля. Киевляне в память о погибших развесили сотни бумажных ангелов.

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Детали события

Ангелы из бумаги символизируют героев Майдана. Организаторы рассказали, что их цепляют на деревьях, которые были свидетелями расстрелов мирных протестующих.

Активисты также зажгли свечи возле памятных плит. Инициатором акции стала певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая с художественным агентством "Территория А". К акции присоединились представители семей Героев Евромайдана.



Акция состоялась 18 февраля 2022 года / Фото АрмияInform

Что произошло на Майдане 18 февраля 2014 года

Рудницкая и "Территория А" в 2014 году начали символическую традицию вспоминать погибших на Майдане белыми ангелами.

Во время Революции Достоинства события 18 февраля стали началом самого трагичного этапа. Протестующие шли к Верховной Раде, но силовики решили их оттеснить. Столкновения произошли на улице Грушевского и Крепостном переулке. В правительственный квартал привезли БТР и 2 водомета. Также митингующих ожидало большое количество милиции.

Спецназ "Беркут" начали бросать свето-шумовые гранаты и стрелять из ружей. Митингующие оборонялись камнями и петардами. Стычки продолжались весь день. В результате противостояния 18 февраля погибли 23 человека, а 509 получили травмы.