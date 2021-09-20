Спешил на светофоре и унес жизнь: детали гибели девушки на остановке в Киеве

Накануне в Киеве на пересечении Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись Chevrolet Сruze и микроавтобус Volkswagen. Впоследствии последний влетел на остановку, где сбил 22-летнюю девушку.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Правоохранители начали уголовное производство. Предварительно, причиной ДТП стало пренебрежение правилами движения.

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Chevrolet на запрещающий желтый сигнал светофора

По данным следствия, водитель легковушки существенно превышал скорость. Более того, на перекресток с улицей Газопроводной он выехал на желтый сигнал светофора, запрещающий движение.

В итоге Chevrolet столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter. Последний, в свою очередь, поворачивал налево, но не убедился, что такой маневр будет безопасным.

После столкновения Chevrolet продолжил движение в неуправляемом состоянии и выехал на обочину. Там автомобиль и наехал на девушку-пешехода.



Оба водителя нарушили правила движения / Фото Нацполиции Киева

Водителей задержали и сообщили о подозрении

Правоохранители начали уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения, которые стали причиной смерти.

Вскоре обоим нарушителям должны избрать меры – содержание под стражей. Если же их вину докажут, им грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Также водителей могут лишить прав на срок до 3 лет.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В частности, назначили ряд соответствующих экспертиз.

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Volkswagen влетел в остановку в результате столкновения с Chevrolet / Фото Нацполиции Киева