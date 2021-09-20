Стояла на остановке под зонтиком: в Киеве легковушка насмерть сбила молодую девушку

Возле Газопроводной в Киеве столкнулись Volkswagen и Chevrolet. От удара водителя первого авто отбросило. Он влетел в 22-летнюю девушку, которая стояла на остановке под зонтиком. От нанесенных травм она погибла.

Легковушки столкнулись ночью на 20 сентября. Водители авто не пострадали. В полиции пока не комментируют инцидент.

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Детали ДТП

Авария произошла на пересечении Газовой и Объездной. Водитель Volkswagen поворачивал налево на Газопроводную. Авто Chevrolet двигалось прямо от коммунального предприятия "Гостомель".

В результате столкновения водитель Chevrolet потерял контроль и авто отбросило направо. В то время рядом на остановке стояла 22-летняя девушка. Легковушка влетела в нее.

От удара потерпевшую отбросило в кювет. От серьезных травм девушка погибла на месте.

В Киеве легковушка насмерть сбила молодую девушку / Фото dtp.kiev.ua

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Место, где произошло ДТП / Карты Google