Стрельба с балкона по людям: полицейские рассказали подробности инцидента на Киевщине

ЧП произошло около 12:00 14 декабря в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Мужчина с балкона многоэтажки открыл огонь по людям, после чего вернулся внутрь и заперся в квартире.

Когда правоохранители узнали о происшествии, для задержания злоумышленника отправились экипажи патрульной полиции, следователи, спецназовцы, а также руководители полиции области. Через несколько десятков минут после инцидента нарушителя спокойствия задержали.

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По предварительным данным, мужчина несколько раз выстрелил в сторону коммунальщиков, которые проводили работы рядом с его домом.

Перемещался между двумя квартирами



Пистолет, из которого якобы стрелял мужчина / Фото полиции Киевской области

Приехавшие на место происшествия правоохранители довольно быстро выяснили, откуда именно стрелял мужчина.

Полицейские предупредили жителей дома о вероятной опасности, а патрульные заблокировали доступ прохожим.

Для захвата злоумышленника ввели спецоперацию. Бойцы КОРДа болгаркой разрезали двери жилища, где находился нарушитель.

Стрелял он якобы из пистолета Ruger LCP. Впрочем, судя по фотографиям полиции, в квартире мужчины нашли еще один пистолет.

Правоохранители выяснили, что мужчина перемещался между двумя квартирами. В одной он спрятал оружие, а в другой – закрылся.

Задержанным оказался 37-летний уроженец Луганской области, проживающий в Киевской области. Действия мужчины признали хулиганством, совершенным с помощью оружия.

Если суд признает вину фигуранта дела, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Смотрите видео с мужчиной, который стрелял по людям в Софиевской Борщаговке: