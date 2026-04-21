Все записывал на диктофон: стали известны новые детали ужасной стрельбы в Киеве

Теракту предшествовал длительный конфликт между стрелком и его соседом, который в день инцидента перерос в стрельбу. Преступник все записывал на аудио, чтобы использовать в качестве доказательства в суде.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Какие новые детали ужасного теракта в Киеве стали известны?

Глава МВД рассказал, что теракту предшествовал длительный бытовой конфликт между стрелком и его соседом, который в день инцидента обострился и перерос в насильственные действия. Сначала мужчина открыл огонь из травматического пистолета возле подъезда, после чего вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег жилье и вышел на улицу с оружием.

По предварительным данным, во время событий стрелок вел аудиозапись на диктофон. Правоохранители предполагают, что он мог фиксировать конфликт, чтобы использовать это как доказательство возможного судебного или полицейского разбирательства.

Отдельно установлено, что разрешение на оружие было получено из медицинской справки из частной клиники. По словам Клименко, есть основания сомневаться в полноте проведенного медицинского обследования перед выдачей разрешения.

