Все записывал на диктофон: стали известны новые детали ужасной стрельбы в Киеве
- Теракту в Киеве предшествовал продолжительный бытовой конфликт между обострившимся в день инцидента стрелком и его соседом.
- Стрелец записывал события на диктофон, чтобы использовать их в качестве доказательства в судебном или полицейском разбирательстве, а разрешение на оружие было получено на основании сомнительной медицинской справки.
Теракту предшествовал длительный конфликт между стрелком и его соседом, который в день инцидента перерос в стрельбу. Преступник все записывал на аудио, чтобы использовать в качестве доказательства в суде.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.
Глава МВД рассказал, что теракту предшествовал длительный бытовой конфликт между стрелком и его соседом, который в день инцидента обострился и перерос в насильственные действия. Сначала мужчина открыл огонь из травматического пистолета возле подъезда, после чего вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег жилье и вышел на улицу с оружием.
По предварительным данным, во время событий стрелок вел аудиозапись на диктофон. Правоохранители предполагают, что он мог фиксировать конфликт, чтобы использовать это как доказательство возможного судебного или полицейского разбирательства.
Отдельно установлено, что разрешение на оружие было получено из медицинской справки из частной клиники. По словам Клименко, есть основания сомневаться в полноте проведенного медицинского обследования перед выдачей разрешения.
Все что известно об ужасном теракте в Киеве
В Голосеевском районе столицы 18 апреля произошла стрельба. Полицейские сначала выехали по вызову из-за бытовой ссоры, но уже по дороге получили информацию о стрелке.
Известно, что подозреваемый поссорился с соседом и открыл по нему огонь из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, взял другое оружие и поджег квартиру.
Мужчина стрелял в прохожих, а затем взял в заложники людей в местном супермаркете. К сожалению, в результате теракта погибли семь человек. В больницах столицы находятся семь из раненых в Голосеевском районе, один из них – ребенок, который находится в удовлетворительном состоянии.
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что стрелок Дмитрий Васильченков служил в Украине с 1992 года в автомобильных войсках, преимущественно в Одесской области, а в 2005-м вышел на пенсию. 58-летний уроженец Москвы некоторое время жил в России, в 2017 году вернулся в Украину и поселился в Бахмуте, у семьи нет.
Известно, что во время инцидента двое правоохранителей, которые были на месте, не помогли гражданским и фактически оставили их без защиты и скрылись. Им уже объявили подозрение в служебной халатности.