Смертельный теракт в Киеве: СМИ показали, как выглядит квартира стрелка после пожара
- В Киеве во время теракта произошел пожар в квартире стрелка Дмитрия Васильченкова, которая расположена в Голосеевском районе.
- Васильченков проживал в этой квартире около 10 лет, жил сам, не имел семьи и не общался с соседями.
Вместе с терактом в Киеве 18 апреля произошел пожар в квартире стрелка, Дмитрия Васильченкова. Появились первые фото с последствиями возгорания.
Об этом пишет Суспільне.
К теме Теракт в Киеве: полицейских, которые сбежали во время стрельбы, отстранили от обязанностей
Как выглядит квартира стрелка в Киеве?
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что возгорание в квартире стрелка возникло одновременно с тем, как он использовал автоматическое оружие. Само жилье было также в Голосеевском районе, где и произошел теракт.
Соседи мужчины, который устроил стрельбу на Демеевке, говорят, что он жил в этой квартире, около 10 лет. Васильченко проживал сам, семьи не имел и с соседями не общался – только здоровался.
Одна из жительниц дома, где жил мужчина, рассказывала, что Васильченков казался ей спокойным и интеллигентным человеком. В то же время мужчина всегда держался всех в стороне.
Кстати, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в эфире 24 Канала, что вся ситуация с терактом в Киеве 18 апреля подталкивает на мысль, что у стрелка могли быть явные психические расстройства. По мнению эксперта, отвергать версию о следе российских спецслужб в этой истории – также не стоит.
Что еще известно о стрелке, который совершил теракт в Киеве?
Известно, что теракт устроил человек, по имени Дмитрий Васильченков. Журналисты из "Телевидения Торонто" рассказали, что это был военный пенсионер с радикальными пророссийскими взглядами, который распространял антисемитские и антиукраинские идеи.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что психологическое состояние стрелка в Киеве было нестабильным, и непонятно, как он получил медицинские справки для владения оружием. Сейчас правоохранители изучают эту информацию.
Спецподразделение КОРД ликвидировало нападавшего, который открыл стрельбу по людям и забаррикадировался в супермаркете еще в день теракта в Киеве, 18 апреля. Во время штурма злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.