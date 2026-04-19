Очень быстро: в полиции назвали время между выходом стрелка из дома и захватом супермаркета
- Дмитрий Васильченков совершил теракт в Киеве, выйдя из дома и захватив заложников в супермаркете за десять минут.
- Патрульные полицейские сообщили о его движении дежурному, но не отреагировали должным образом на ситуацию.
Во время брифинга 19 апреля полицейские привели новые детали относительно теракта в Киеве 18 апреля. Там указали, сколько времени прошло между выходом Дмитрия Васильченкова из дома и его захватом заложников в супермаркете.
Детали рассказал глава Главного управления Нацполиции Иван Выговский.
Сколько времени понадобилось террористу Васильченкову на преступление?
По словам Ивана Выговского, это произошло буквально в течение десяти минут. За это время стрелок спустился на улицу и пошел в сторону супермаркета.
Патрульные полицейские, которые попали в скандал с тем, что оставили ребенка в опасности на улице, сообщили дежурному о движении Васильченкова.
Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу ввели специальную операцию. Такая операция была введена. А он параллельно как раз уже начал двигаться, и эти патрульные полицейские, которые были рядом с ребенком, услышали выстрел. Они не видели, с какой это стороны,
– рассказал Выговский.
Относительно действий патрульных он сказал, что те не отреагировали должным образом.
Контекст. Киевляне сняли с балкона, как патрульные убегают с места событий. Они не воспользовались оружием и не остановили нападавшего. И оставили ребенка под огнем. Против них возбуждено уголовное производство за служебную халатность, продолжается служебное расследование. В полиции говорят: патрульный и патрульная годами работают в полиции, но "получилось как получилось".
Но есть и положительные примеры. В частности, переговорщица КОРДа Валерия Кривенко, которая 40 минут пыталась выйти на контакт с преступником, уговорить его сдаться и отпустить людей.
Коротко о теракте в Киеве 18 апреля
Он произошел днем в Голосеевском районе. Мужчина стрелял на улице, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Магазин не будет работать до 27 апреля.
Всего во время теракта погибло 6 человек и 14 ранены. До того, как совершить теракт, мужчина поджег собственную квартиру. Из-за этого пострадал младенец, однако семья отказалась от госпитализации.
Поскольку стрелок не шел на контакт, его убили. Известно, что он родился в Москве, долго жил в Бахмуте. Военную службу проходил в Одесской области.