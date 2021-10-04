Студентов и преподавателей НПУ Драгоманова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова якобы заминировали. Сообщение об этом поступило утром 4 октября.

На место происшествия сразу же прибыла полиция со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Вход в образовательное учреждение перегородили красно-белой лентой и никого не пускают.

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В НПУ имени Драгоманова прибыла полиция со служебными собаками / Скриншот видео

Людей эвакуировали

Для проверки здания более 300 студентов и преподавателей вуза эвакуировали на улицу. Судя по их поведению, люди не паникуют. На видео слышно, как студенты шутят и смеются.



Всех студентов и педагогов университета вывели на улицу / Скриншот видео



Полиция перегородила вход в университет / Скриншот видео

НПУ имени Драгоманова расположен на улице Пирогова, 9 / Карта Google Maps

Людей из НПУ имени Драгоманова эвакуировали на улицу из-за сообщения о минировании: видео

"Минер" передвижного цирка на Киевщине: похожий случай

В Мироновке полиция разоблачила телефонного "террориста". Он сообщил правоохранителям о якобы минировании передвижного цирка. Так мужчина решил пошутить. Теперь "юмористу" грозит от двух до шести лет лишения свободы.