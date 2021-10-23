Температурный рекорд осени: в Киеве была самая теплая ночь за 141 год

В Киеве зафиксировали осенний температурный рекорд. Ночь на 22 октября стала самой теплой в столице за 141 год.

Минимальная температура не опустилась ниже +12 градусов. Это на 1 градус теплее, чем было в 1889 году.

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Кроме того, такой показатель на +8,5 градусов выше климатической нормы 1991 – 2020 годов.

Какая погода будет в Киеве

В воскресенье 24 октября будет солнечная и ясная погода, сообщают в Укргидрометцентре. Температура воздуха днем будет достигать +6...+8 градусов тепла, ночью – +2...+4. Ветер – северо-западный, его порывы будут достигать 5 – 10 метров за секунду.

Уже 25 – 26 октября в столице возможны заморозки. В понедельник ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, а во вторник – 0...-2.

Правда, уже 27 октября в Киеве снова потеплеет. Днем обещают +9...+11, а ночью – +1...+3. К слову, осадков все дни не будет.