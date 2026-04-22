Все же патрульная: в Нацполиции объяснили статус сбежавшей с места теракта Анны Дудиной

СМИ сообщали, что полицейская Анна Дудина, которую подозревают в побеге с места стрельбы в Киеве, якобы не является патрульной. В Нацполиции назвали эту информацию некорректной.

Об этом 22 апреля сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает 24 Канал.

Смотрите также Не патрульная: полицейскую, которую подозревают в побеге с места теракта, вызвали из-за недостатка людей

Какой статус имела полицейская Дудина?

По словам Выговского, трактовка статуса Анны Дудиной в СМИ несколько некорректна.

Она является патрульной полицейской, но выполняла другие функции в аппарате, а не работала постоянно в нарядах реагирования,

– пояснил глава Нацполиции.

Выговский признал, что в патрульной полиции не хватает кадров, поэтому для усиления нарядов могут привлекать сотрудников из административных подразделений.

Именно так, по его словам, произошло 18 апреля, когда Анна Дудина прибыла на место стрельбы в столице.

Почему предполагали, что Дудина не патрульная?