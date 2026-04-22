Все же патрульная: в Нацполиции объяснили статус сбежавшей с места теракта Анны Дудиной
- Анна Дудина является патрульной полицейской, но выполняла другие функции в аппарате, а не постоянно в нарядах реагирования.
- Для усиления нарядов полицейских могут привлекать из административных подразделений, как это произошло 18 апреля с Дудиной.
СМИ сообщали, что полицейская Анна Дудина, которую подозревают в побеге с места стрельбы в Киеве, якобы не является патрульной. В Нацполиции назвали эту информацию некорректной.
Об этом 22 апреля сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает 24 Канал.
Какой статус имела полицейская Дудина?
По словам Выговского, трактовка статуса Анны Дудиной в СМИ несколько некорректна.
Она является патрульной полицейской, но выполняла другие функции в аппарате, а не работала постоянно в нарядах реагирования,
– пояснил глава Нацполиции.
Выговский признал, что в патрульной полиции не хватает кадров, поэтому для усиления нарядов могут привлекать сотрудников из административных подразделений.
Именно так, по его словам, произошло 18 апреля, когда Анна Дудина прибыла на место стрельбы в столице.
Почему предполагали, что Дудина не патрульная?
На судебном заседании Анна Дудина заявила, что не исполняет обязанности патрульного полицейского роты с 2019 года. По ее словам, в патрулях Киева не хватает более 60% кадров, поэтому работников аппарата отправляют на линию.
"Слідство.Інфо" узнало, что по состоянию на апрель 2024 года правоохранительница занимала должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения в структуре патрульной полиции Киева, однако якобы не является патрульной непосредственно.
Сейчас суд избрал Дудиной меру пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога составляет 266 240 гривен.