Сама правоохранитель отрицает вину и заявляет, что действовала по обстоятельствам. Об этом пишет "Слідство.Інфо".

Как описывает инцидент полицейская?

В Печерском районном суде Киева 21 апреля избрали меру пресечения правоохранительнице, которую подозревают в служебной халатности во время стрельбы 18 апреля. Речь идет об инциденте в Голосеевском районе, где вооруженный мужчина открыл огонь по людям.

Суд постановил взять женщину под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога более 266 тысяч гривен. Ее вместе с напарником подозревают в том, что они не вмешались в ситуацию и покинули место происшествия.

Во время заседания выяснилось, что подозреваемая не работает патрульной с 2019 года, а занимает должность в аппарате полиции. Она объяснила, что в тот день была привлечена к службе как усиление из-за кадрового дефицита.

Я не выполняю задачи патрульного полицейского роты с 2019 года. Меня отправили, потому что сейчас в патрульной полиции Киева нехватка личного состава более 60%, и работники аппарата вынуждены выходить на линию,

– заявила полицейская в суде.

По ее словам, до момента вызова она обеспечивала порядок во время поминальных дней на Байковом кладбище, после чего экипаж перенаправили на другой инцидент. Полицейская рассказала, что вызов изначально классифицировали как хулиганство. Экипаж прибыл на место примерно за четыре минуты, где она увидела погибших и раненого мальчика.

"Я увидела пулевое ранение в голову за ухом. Поняла, что его нельзя двигать, и дважды вызвала скорую, но не дозвонилась... Я отошла примерно на 30 метров и услышала выстрелы. Я не видела стрелка и не могла применить оружие в направлении, где его не вижу", – сказала она.

Правоохранительница утверждает, что оставалась рядом с раненым ребенком до прибытия медиков, а впоследствии мальчика передали другому экипажу. В то же время она отрицает свою вину и отмечает, что обвинения сформированы без анализа видео с бодикамер.

Что еще известно о подозреваемой полицейской?

Подозреваемая в служебной халатности правоохранительница имеет опыт участия в событиях Революции Достоинства. По ее словам, во время Майдана она находилась в центре событий и фактически выполняла функции медика, ведь по первому образованию является реабилитологом.

Полицейская во время Революции Достоинства / Фото "Слідство. Инфо"

Она уточнила, что не была официальным волонтером, однако помогала пострадавшим как специалист с медицинской подготовкой. Архивные фотографии, найденные журналистами, подтверждают ее пребывание на Майдане в тот период.

Дудина во время Майдана / Фото "Слідство.Інфо"

Сейчас женщина занимает должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения в структуре патрульной полиции Киева и не работает непосредственно в патрулях. Согласно ее декларации, за 2025 год она получила более 480 тысяч гривен заработной платы, а также компенсацию за аренду жилья.

После инцидента со стрельбой ее вместе с напарником отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Теракт 18 апреля: что известно