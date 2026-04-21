Сама правоохоронниця заперечує провину та заявляє, що діяла за обставинами. Про це пише "Слідство.Інфо".

Як описує інцидент поліцейська?

У Печерському районному суді Києва 21 квітня обрали запобіжний захід правоохоронниці, яку підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини 18 квітня. Йдеться про інцидент у Голосіївському районі, де озброєний чоловік відкрив вогонь по людях.

Суд постановив взяти жінку під варту на 60 діб із можливістю внесення застави понад 266 тисяч гривень. Її разом із напарником підозрюють у тому, що вони не втрутилися у ситуацію та залишили місце події.

Під час засідання з’ясувалося, що підозрювана не працює патрульною з 2019 року, а обіймає посаду в апараті поліції. Вона пояснила, що того дня була залучена до служби як підсилення через кадровий дефіцит.

Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти з 2019 року. Мене відправили, тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію,

– заявила поліцейська у суді.

За її словами, до моменту виклику вона забезпечувала порядок під час поминальних днів на Байковому кладовищі, після чого екіпаж перенаправили на інший інцидент. Поліцейська розповіла, що виклик спочатку класифікували як хуліганство. Екіпаж прибув на місце приблизно за чотири хвилини, де вона побачила загиблих і пораненого хлопчика.

"Я побачила кульове поранення в голову за вухом. Зрозуміла, що його не можна рухати, і двічі викликала швидку, але не додзвонилася… Я відійшла приблизно на 30 метрів і почула постріли. Я не бачила стрільця і не могла застосувати зброю в напрямку, де його не бачу", – сказала вона.

Правоохоронниця стверджує, що залишалася поруч із пораненою дитиною до прибуття медиків, а згодом хлопчика передали іншому екіпажу. Водночас вона заперечує свою провину та наголошує, що обвинувачення сформовані без аналізу відео з бодікамер.

Що ще відомо про підозрювану поліцейську?

Підозрювана у службовій недбалості правоохоронниця має досвід участі у подіях Революції Гідності. За її словами, під час Майдану вона перебувала в центрі подій та фактично виконувала функції медика, адже за першою освітою є реабілітологинею.

Поліцейська під час Революції Гідності / Фото "Слідство. Інфо"

Вона уточнила, що не була офіційною волонтеркою, однак допомагала постраждалим як фахівчиня з медичною підготовкою. Архівні світлини, знайдені журналістами, підтверджують її перебування на Майдані у той період.

Дудіна під час Майдану / Фото "Слідство.Інфо"

Наразі жінка обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення у структурі патрульної поліції Києва та не працює безпосередньо в патрулях. Згідно з її декларацією, за 2025 рік вона отримала понад 480 тисяч гривень заробітної плати, а також компенсацію за оренду житла.

Після інциденту зі стріляниною її разом із напарником відсторонили від виконання службових обов’язків.