Уговаривала киевского стрелка сдаться: что известно о переговорщице КОРДа Валерии Кривенко

Стрелка, который забаррикадировался в "Велмарте" с людьми, в течение 40 минут убеждали сдаться. Переговоры с вооруженным нападавшим вела полицейская Валерия.

Валерия Кривенко сыграла важную роль в обезвреживании террориста и спасении заложников. По словам пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис, юная полицейская "взяла на себя сверхсложную миссию".

Что известно о переговорщице Валерии Кривенко?

В полиции Киева рассказали, что Валерия Кривенко занимает должность начальника сектора анализа и переговорной деятельности столичного КОРДа.

В полицию она пришла в 2021 году, начав службу в подразделении полиции диалога. Тогда ее выбор был сознательным – хотелось быть полезной людям, помогать им свободно высказываться и организовывать мирные собрания.

Впоследствии, набравшись опыта работы с людьми в сложных и часто кризисных ситуациях, она перешла в команду переговорщиков КОРДа полиции Киева. Именно там ее роль стала еще более ответственной и напряженной.

Служба, как отмечает Валерия, требует постоянной готовности быть на связи, быстро реагировать на вызовы и выдерживать психологическое давление. В этой работе важно буквально каждое слово, ведь от него иногда зависит развитие всей ситуации.

Несмотря на это, наибольшей ценностью для себя она называет команду – людей, на которых можно положиться в любой момент. В коллективе, по ее словам, нет разделения на "мужские" или "женские" профессии – есть общая ответственность за результат. И каждый здесь выполняет свою часть работы, независимо от роли.

В кризисных ситуациях переговорщики становятся первым звеном между опасностью и ее решением. Пока спецназовцы могут готовиться к силовому сценарию, именно они пытаются установить контакт и найти выход через диалог.

Часто это позволяет избежать применения силы и решить даже самые сложные инциденты мирным путем. Со временем Валерия убедилась: в этой профессии случайных слов не существует. Каждая интонация, каждая пауза и каждая формулировка могут повлиять на результат ситуации, где на кону – безопасность людей.

Переговорщица КОРДа Валерия Кривенко / Фото полиция Киева

