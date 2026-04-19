Валерія Кривенко відіграла важливу роль у знешкодженні терориста і порятунку заручників. За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, юна поліцейська "взяла на себе надскладну місію".

Що відомо про перемовницю Валерію Кривенко?

У поліції Києва розповіли, що Валерія Кривенко обіймає посаду начальниці сектору аналізу та переговірної діяльності столичного КОРДу.

У поліцію вона прийшла у 2021 році, розпочавши службу в підрозділі поліції діалогу. Тоді її вибір був свідомим – хотілося бути корисною людям, допомагати їм вільно висловлюватися та організовувати мирні зібрання.

Згодом, набравшись досвіду роботи з людьми у складних і часто кризових ситуаціях, вона перейшла до команди переговірників КОРДу поліції Києва. Саме там її роль стала ще більш відповідальною й напруженою.

Служба, як зазначає Валерія, потребує постійної готовності бути на зв'язку, швидко реагувати на виклики та витримувати психологічний тиск. У цій роботі важливе буквально кожне слово, адже від нього інколи залежить розвиток усієї ситуації.

Попри це, найбільшою цінністю для себе вона називає команду – людей, на яких можна покластися в будь-який момент. У колективі, за її словами, немає поділу на "чоловічі" чи "жіночі" професії – є спільна відповідальність за результат. І кожен тут виконує свою частину роботи, незалежно від ролі.

У кризових ситуаціях переговірники стають першою ланкою між небезпекою та її вирішенням. Поки спецпризначенці можуть готуватися до силового сценарію, саме вони намагаються встановити контакт і знайти вихід через діалог.

Часто це дозволяє уникнути застосування сили та розв'язати навіть найскладніші інциденти мирним шляхом. З часом Валерія переконалася: у цій професії випадкових слів не існує. Кожна інтонація, кожна пауза і кожне формулювання можуть вплинути на результат ситуації, де на кону – безпека людей.

Переговірниця КОРДу Валерія Кривенко / Фото поліція Києва

