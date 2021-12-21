Тиктокеры-антимасочники проломили голову охраннику киевского магазина

ЧП произошло на днях в самом центре Киева. Группа молодых людей без масок ворвалась в один из бутиков, чтобы снять тикток.

Замысел молодых людей, судя по всему, заключался в провокации охранника. Впрочем, в какой-то момент пранк вышел из-под контроля.

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На замечания мужчины тиктокеры не реагировали, а девушка-нарушительница и вообще начала бегать по помещению.

Конфликт закончился попаданием в больницу

Инцидент произошел в магазине Desigual на Крещатике. Несколько молодых людей зашли в помещение, но не надели при этом маски.

Посетители сразу начали снимать видео, а к ним поспешил охранник.

Мужчина сделал нарушителям несколько замечаний, а затем попросил их покинуть заведение.

Вместо того, чтобы прекратить свое нахальное поведение, девушка начала бегать по бутику, на что услышала возмутительные высказывания охранника.

После этого охранник пытался деликатно выпроводить из магазина парня, но тот ударил его по лицу.

На этом запись обрывается, однако в соцсетях говорят, что тиктокер проломил охраннику череп.

Смотрите видео драки в магазине Desigual в Киеве:

Агрессивные антимасочники

Случаи с нападениями антимасочников на людей, соблюдающих карантин, в Украине происходят регулярно. Так, 29 ноября посетитель магазина подстрелил 47-летнего продавца за замечание о необходимости надеть средство защиты. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в больницу. Злоумышленника задержали. Кроме того, в апреле в ТРЦ в центре Киева мужчина выстрелил в охранника за замечания относительно маски, а в сентябре в Днепре в супермаркете один мужчина выстрелил в другого вроде бы за то, что тот был без маски.