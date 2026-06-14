"Похоже на Чернобыль": The Guardian рассказал о жизни в самом разрушенном районе Киева

Район вокруг Лукьяновской площади в Шевченковском районе Киева является одним из наиболее пострадавших от российских ударов за время полномасштабной войны. После очередных массированных атак ситуация там, по словам местных жителей, только ухудшается.

Об этом говорится в материале The Guardian.

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Как живут жители домов вокруг Лукьяновской площади в Киеве?

На Лукьяновской площади в Киеве повреждения до сих пор видны повсюду: обгоревшие буквы McDonald's после пожара в соседнем ТЦ "Квадрат" во время атаки 24 мая, разрушенные здания и выбитые окна в высотках.

Сам ресторан продолжает работать, однако во время воздушных тревог посетители и персонал вынуждены спускаться в укрытие в соседнем метро, которое также неоднократно подвергалось повреждениям.



Посетители и работники McDonald's во время тревоги спускаются на станцию метро Лукьяновская / Фото The Guardian

Местные жители говорят, что район все больше напоминает прифронтовую зону. Один из киевлян шутит, что логотип McDonald's с золотыми арками стал здесь "символом сопротивления". Это заведение уже как минимум трижды подвергалось повреждениям только в 2026 году.

Отдельным символом разрушений в районе стал бывший завод "Артем", который сейчас частично разрушен и покрыт тканью-муралом. Рядом также видны сгоревшие автомобили и поврежденные фасады зданий, а вход в станцию метро "Лукьяновская", которая уже неоднократно попадала под удары, частично завален после очередных разрушений.



Как выглядит ТЦ "Квадрат" на Лукьяновке сейчас / Фото The Guardian

Местная жительница, 23-летняя Анастасия Примак, рассказывает, что переехала в Киев из Никополя из-за постоянных обстрелов, но теперь чувствует опасность и здесь. Она вспоминает один из первых ударов по району, когда дрон попал в крышу дома неподалеку.

Сначала я думала, что слышу самолеты. Потом сказала себе, что это не могут быть самолеты из-за войны. А потом я увидела взрыв на крыше,

– рассказывает Примак.

По ее словам, постоянные атаки серьезно повлияли на ее психическое состояние. У девушки диагностировали тяжелое тревожное расстройство, она постоянно испытывает тревогу и страдает от панических атак без причины.

Анастасия добавляет, что после последних ударов была вынуждена спускаться в укрытие. Девушка также показала фото разрушенных зданий и сравнивает район Лукьяновки с зоной катастрофы.

"Я говорю друзьям, что это похоже на Чернобыль. Здесь становится все опаснее. Я сплю, скрутившись, как ребенок, потому что боюсь, что дрон или ракета попадут", – говорит она.

Местные торговцы также отмечают, что после последних атак людей в районе стало меньше. Продавщица цветов Фаина Полищук говорит, что большинство работников рынка вернулись, но покупателей почти нет.



На Лукьяновской площади продолжают продавать вещи, овощи и фрукты / Фото The Guardian

После последнего массированного удара в мае большинство моих коллег плакали и нервничали и не хотели возвращаться сюда несколько дней. Но это мой заработок,

– рассказывает она.

Женщина также вспоминает момент атаки, которую видела из окна.

"Все здание дрожало. Я ушла в укрытие, и там молодой человек показал мне на телефоне, что все горит", – говорит Полищук.

Несмотря на опасность, женщина говорит, что пока остается работать, но признает, что ситуация может заставить ее уехать из Киева.

Жители Лукьяновки подчеркивают, что интенсивность ударов по району в последние месяцы возросла, а последствия становятся все более заметными в городской застройке, которая в других частях Киева обычно быстро "поглощает" следы войны.

Напомним, на Лукьяновской площади в результате атаки 24 мая сгорел ТЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок, была повреждена станция метро, а также многоэтажка. На дорогах было много обломков вражеских ракет и строительного мусора.