Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Як живуть жителі будинків навколо Лук'янівської площі в Києві?

На Лук'янівській площі у Києві пошкодження досі видно всюди: обсмалені літери McDonald's після пожежі в сусідньому ТЦ "Квадрат" під час атаки 24 травня, зруйновані будівлі та вибиті вікна у висотках.

Сам ресторан продовжує працювати, однак під час повітряних тривог відвідувачі та персонал змушені спускатися в укриття метро поруч, яке також неодноразово зазнавало пошкоджень.



Відвідувачі та працівники McDonald's під час тривоги спускаються на станцію метро Лук'янівська / Фото The Guardian

Місцеві жителі кажуть, що район дедалі більше нагадує прифронтову зону. Один із киян жартує, що логотип McDonald's із золотими арками став тут "символом опору". Цей заклад уже щонайменше тричі зазнавав пошкоджень лише у 2026 році.

Окремим символом руйнувань у районі став колишній завод "Артем", який нині частково зруйнований і вкритий тканиною-муралом. Поруч також видно згорілі автомобілі та пошкоджені фасади будівель, а вхід до станції метро Лук'янівська, яка вже неодноразово потрапляла під удари, частково забитий після чергових руйнувань.



Який вигляд має ТЦ "Квадрат" на Лук'янівці зараз / Фото The Guardian

Місцева жителька, 23-річна Анастасія Примак, розповідає, що переїхала до Києва з Нікополя через постійні обстріли, але тепер відчуває небезпеку і тут. Вона згадує один із перших ударів по району, коли дрон влучив у дах будинку неподалік.

Спочатку я думала, що чую літаки. Потім сказала собі, що це не можуть бути літаки через війну. А потім я побачила вибух на даху,

– розповідає Примак.

За її словами, постійні атаки серйозно вплинули на її психічний стан. У дівчини діагностували важкий тривожний розлад, вона постійно відчуває тривогу і має панічні атаки без причини.

Анастасія додає, що після останніх ударів змушена була спускатися в укриття. Дівчина також показала фото зруйнованих будівель і порівнює район Лук'янівки із зоною катастрофи.

"Я кажу друзям, що це має вигляд Чорнобиля. Тут стає дедалі небезпечніше. Я сплю згорнувшись, як дитина, бо боюся, що дрон або ракета влучить", – каже вона.

Місцеві торговці також зазначають, що після останніх атак людей у районі стало менше. Продавчиня квітів Фаїна Поліщук каже, що більшість працівників ринку повернулися, але покупців майже немає.



На Лук'янівській площі продовжують продавати речі, овочі та фрукти / Фото The Guardian

Після останнього масованого удару в травні більшість моїх колег плакали й нервували та не хотіли повертатися сюди кілька днів. Але це мій заробіток,

– розповідає вона.

Жінка також згадує момент атаки, яку бачила з вікна.

"Уся будівля тремтіла. Я пішла в укриття, і там молодий чоловік показав мені на телефоні, що все горить", – каже Поліщук.

Попри небезпеку, жінка говорить, що поки залишається працювати, але визнає, що ситуація може змусити її виїхати з Києва.

Жителі Лук'янівки підкреслюють, що інтенсивність ударів по району останніми місяцями зросла, а наслідки стають дедалі помітнішими в міській забудові, яка в інших частинах Києва зазвичай швидко "поглинає" сліди війни.

Нагадаємо, на Лук'янівській площі внаслідок атаки 24 травня вигорів ТЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок, була пошкоджена станція метро, а також багатоповерхівка. На дорогах було багато уламків ворожих ракет та будівельного сміття.