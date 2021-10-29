Требовал 90 тысяч гривен взятки: на Киевщине разоблачили полицейского

Внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила полицейского Киевской области. Мужчина планировал получить взятку, однако его задержали во время передачи денег.

На коррупционных действиях разоблачили заместителя начальника следственного отделения одного из отделов Бучанского районного управления полиции. Фигуранту объявили о подозрении.

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"Полицейский требовал 3 500 долларов США (примерно 90 тысяч гривен – 24 канал) у мужчины за возвращение ему изъятого автомобиля и освобождение от уголовной ответственности по факту совершенного ДТП", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

На основании собранных материалов соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Что грозит подозреваемому

Во время получения второй части взятки – 70 тысяч гривен – майора полиции задержали с вещественными доказательствами. По месту жительства и в служебном кабинете полицейского провели санкционированные обыски.

Изъято почти 23 000 долларов США, среди которых и средства, полученные полицейским на первой передаче неправомерной выгоды,

– отметили в полиции.

В случае доказательства вины полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас его задержали.

На Киевщине разоблачили полицейского: смотрите видео Нацполиции