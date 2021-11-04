На Троещине в Киеве подростки с высоты сбросили на голову девочки бутылку с мусором
Источник:Troeschina
Четверо подростков постоянно развлекаются на лестничной клетке и балконе многоэтажки на Троещине в Киеве. Местные жители постоянно слышат оттуда много матов и чувствуют запах электронных сигарет.
По словам матери девочки, с которой едва не случилась беда, на днях ученики одной из школ сбросили на голову ее ребенку бутылку, песок и мусор. Кроме того, маленькие дебоширы разбили стекло на дверях общего балкона.
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После инцидента женщина сфотографировала нескольких хулиганов и решила рассказать о них в соцсетях.
Пьют энергетики и курят электронные сигареты
- По словам женщины, подростки бросались в прохожих с балкона 15 этажа.
- Сначала школьники бросили бутылку, потом – песок и мусор.
- Дети, которых зовут Леня, Сергей и Вова, проводят много времени на балконе в компании другого сверстника. Дети употребляют энергетические напитки и курят электронные сигареты.
Женщина также задалась вопросом, куда смотрят родители детей? В комментариях к посту о ситуации пользователи отметили, что подростков нужно наказать за такой поступок, ведь они могли кого-то убить.
Кроме того, женщине посоветовали обратиться к участковому офицеру полиции.