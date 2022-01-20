На Троещине люди оригинально наказали дерзкого парковщика: красноречивое фото

На столичной Троещине жители нашли действенный способ бороться с парковщиками, которые пренебрегают общими правилами. Фото с их "воспитательной работой" появилось в сети 19 января.

На фото видно, что на зеркало и крышу машины положили пакеты с мусором. Так водителя решили проучить за то, что он припарковался на траве вплотную к пешеходной дорожке.

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Подход оценили не все

В то же время в комментариях под сообщением киевляне возмутились из-за такого воспитательного элемента. Ведь, по их словам, когда водитель придет за машиной, то просто оставит сумки с мусором на обочине и не будет нести их к баку.

К тому же, снимая пакет, он может порвать его и рассыпать все содержимое. Следовательно, местным жителям придется наблюдать не только стихийные парковки на газонах, но и свалки мусора.

Жители Троещины забросали машину горе-парковщика пакетами с мусором / Фото из телеграм-канала "Киев без цензуры"

Текст публикации "Киева без цензуры":

Герой парковки мгновенно наказан. Улица Милославская, 47а.