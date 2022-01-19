Тысячи киевлян пришли в Михайловский собор ради святой воды и молитв

Прихожане Православной церкви Украины вместо погружения в прорубь утром 19 января собрались в Михайловском монастыре на праздничную литургию и освящение воды. Для того чтобы зайти внутрь собора, верующим приходилось стоять в длиннющих очередях.

Тысячи киевлян, которые прислушиваются к советам священников ПЦУ, приехали в Михайловский Златоверхий монастырь на Трехсвятительскую улицу. Огромные очереди на входе в собор можно было наблюдать как утром, так и днем 19 января.

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Чтобы верующие могли быстрее освятить воду и принять участие в литургии, работники церкви организовали несколько входов и очередей.

В ПЦУ праздновали без прорубей

Верующие ПЦУ в очереди на вход в Михайловский собор / Фото "Апострофа"

Представители Православной церкви Украины накануне Крещения обратились к прихожанам с объяснением, что ныряние в ледяную воду никак не помогает прощению грехов.

Кроме того, в ПЦУ подчеркнули, что купание в проруби является риском для здоровья и жизни, поэтому является пренебрежением даром божьим.

Поэтому священники предложили верующим прийти в Михайловский собор для участия в литургии.

Смотрите видео очереди в Михайловский собор в Киеве:

Тысячи верующих все же погружались

На Крещение-2022 в Киеве обустроили 15 локаций для традиционных зимних купаний. С 9:00 до 18:00 на них дежурят медики и спасатели, чтобы это развлечение было более безопасным. Возле водоемов для прихожан УПЦ МП и УПЦ КП установили кабинки для переодевания.