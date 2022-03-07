В Киев Цифровой появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы
7 марта 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:телеграмм Петра Оленича
Теперь продовольственные магазины, которые продолжают свою работу в столице, можно найти на карте. Она доступна в приложении Киев Цифровой.
После начала войны не все магазины продолжили работу. Теперь те магазины, которые и дальше работают, останутся на карте.
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Информация о магазинах постоянно обновляется.
Карта продовольственных магазинов Киева