Убийство супругов в Киевской области: первые фото с места преступления и подробности о жертвах

30 января 2022 , 05:43
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Источник:

телеграм "Реальный Киев"

В Киевской области произошло жуткое преступление – зарезали семейную пару. Тела жертв обнаружили в автомобиле.

Официально известно мало. В соцсетях же сообщили некоторые подробности о погибших. А также опубликовали несколько фото.

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Семейная пара (мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения соответственно), зарезанные в Киевской области, занимались бизнесом. По непроверенной пока информации:

  • Супруги приехали в Киевскую область с Волынской области.
  • Занимались мужчина и женщина торговлей пиломатериалами.
  • Правоохранители рассматривают версию заказного убийства.

Тела погибших с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фото с места преступления.


Тела погибших нашли в автомобиле / Фото с инстаграма Небытова


Убийство супругов в Киевской области, место преступления / Фото с инстаграма Небытова

Подробности инцидента в полиции пообещали рассказать позже.

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Автор: Олесь Друкач