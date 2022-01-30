Убийство супругов в Киевской области: первые фото с места преступления и подробности о жертвах
Источник:телеграм "Реальный Киев"
В Киевской области произошло жуткое преступление – зарезали семейную пару. Тела жертв обнаружили в автомобиле.
Официально известно мало. В соцсетях же сообщили некоторые подробности о погибших. А также опубликовали несколько фото.
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Семейная пара (мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения соответственно), зарезанные в Киевской области, занимались бизнесом. По непроверенной пока информации:
- Супруги приехали в Киевскую область с Волынской области.
- Занимались мужчина и женщина торговлей пиломатериалами.
- Правоохранители рассматривают версию заказного убийства.
Тела погибших с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фото с места преступления.
Тела погибших нашли в автомобиле / Фото с инстаграма Небытова
Убийство супругов в Киевской области, место преступления / Фото с инстаграма Небытова
Подробности инцидента в полиции пообещали рассказать позже.
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