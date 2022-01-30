Вбивство подружжя на Київщині: перші фото з місця злочину і подробиці про жертв

У Київській області стався моторошний злочин – зарізали сімейну пару. Тіла жертв знайшли в автомобілі.

Офіційно відомо мало. У соцмережах же повідомили деякі подробиці про загиблих. А також і опублікували кілька фото.

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Вбивство на Київщині: подружжя – бізнесмени з Волині

Сімейна пара (чоловік та жінка 1972 та 1976 років народження відповідно), яких зарізали у Київській області, займалися бізнесом. За неперевіреною поки інформацією:

Подружжя приїхало на Київщину з Волинської області.

Займалися чоловік із жінкою торгівлею пиломатеріалами.

Правоохоронці ж розглядають версію замовного вбивства.

Тіла загиблих з ножовими пораненнями знайшли в автомобілі. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото з місця злочину.



Тіла загиблих знайшли в автомобілі / Фото з інстаграму Нєбитова



Вбивство подружжя на Київщині, місце злочину / Фото з інстаграму Нєбитова

Подробиці інциденту у поліції пообіцяли розповісти згодом.

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