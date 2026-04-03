Массированная атака на Киевщину: в Вишневом погиб охранник на стройке

В пятницу, 3 апреля, Киевщина оказалась под массированной атакой вражеских беспилотников. Вследствие циничного вражеского удара в области есть погибший –охранник на стройке.

Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник.

Что известно о трагедии на Киевщине?

В результате атаки на Киевщину есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. По словам ОВА, всем людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

В целом последствия обстрела фиксируют в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах: там повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты.

Как сообщают телеграм-каналы, погибшим был охранник на стройке в Вишневом. В момент взрыва мужчина находился в сторожке, которую значительно изуродовало ударом. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Рядом также расположены школа, детсад и жилые дома – там обломками посекло фасады и выбило окна ударной волной.

Кроме этого, во время обстрела на Фастовщине разрушений пострадала ветеринарная клиника. Там возник пожар: вспыхнули также авто, которое стояло рядом, и частный жилой дом. Как позже сообщили в Киевской ОВА, удар убил около 20 животных.

Почему атаки теперь происходят и днем?