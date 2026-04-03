Массированная атака на Киевщину: в Вишневом погиб охранник на стройке
- На Киевщине в результате атаки беспилотников погиб охранник на стройке в Вишневом, также пострадали восемь человек, включая ребенка.
- Повреждены объекты в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах, в частности частные дома, автомобили и ветеринарная клиника, где погибло около 20 животных.
В пятницу, 3 апреля, Киевщина оказалась под массированной атакой вражеских беспилотников. Вследствие циничного вражеского удара в области есть погибший –охранник на стройке.
Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник.
Что известно о трагедии на Киевщине?
В результате атаки на Киевщину есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. По словам ОВА, всем людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
В целом последствия обстрела фиксируют в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах: там повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты.
Как сообщают телеграм-каналы, погибшим был охранник на стройке в Вишневом. В момент взрыва мужчина находился в сторожке, которую значительно изуродовало ударом. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.
Рядом также расположены школа, детсад и жилые дома – там обломками посекло фасады и выбило окна ударной волной.
Кроме этого, во время обстрела на Фастовщине разрушений пострадала ветеринарная клиника. Там возник пожар: вспыхнули также авто, которое стояло рядом, и частный жилой дом. Как позже сообщили в Киевской ОВА, удар убил около 20 животных.
Почему атаки теперь происходят и днем?
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что ранее в большинстве регионов массированные удары в основном укладывались в ночной промежуток. Однако 3 апреля атаку растянули почти на полсуток – примерно с 11 вечера до 11 дня.
По его словам, такая продолжительность ломает привычный ритм работы ПВО, потому что после ночного налета уже нет времени спокойно перезарядиться, проверить комплексы и просто немного восстановиться.
Ступак добавил, что россияне, похоже, пытаются использовать не только возможности своего вооружения, но и предел человеческой выносливости тех, кто держит небо.