Символ стойкости: на Лукьяновке в Киеве пророческий баннер пережил массированный российский обстрел

После ночной российской атаки на Киев 24 мая на Лукьяновке остался невредимым баннер с изображением сюжета о Давиде и Голиафе. Речь идет о библейской истории, которая символизирует победу более слабого, но смелого противника над значительно более сильным врагом.

Что известно о баннере на Лукьяновке, который пережил атаку?

Баннер, уцелевший после обстрела, стал для многих украинцев еще одним напоминанием о выдержке Киева и всей страны во время массированных атак.

Сюжет, воспроизведенный на нем, часто трактуют как метафору войны России против Украины, и он быстро приобрел символическое значение в соцсетях, ведь ассоциируется с устойчивостью и сопротивлением.

Сама легенда о Давиде и Голиафе в религиозной традиции описывает победу юного пастуха над великаном благодаря смелости и меткости, а не физической силе, поэтому на протяжении веков его используют как символ борьбы "малого" против "большого".

Отметим, что на Лукьяновке во время обстрела выгорели ТЦ "Квадрат" и местный рынок. Кроме того, взрывной волной в близлежащих жилых домах выбиты окна. Повреждения получил и McDonald's, расположенный у входа на станцию метро "Лукьяновская" – это здание уже неоднократно попадало под удар во время обстрелов.

Каким был обстрел 24 мая?

В течение всей ночи враг бил по Украине дронами и ракетами, а также применил БРСД "Орешник" против Белой Церкви, Киевской области. Всего страна-агрессор использовала 90 ракет различных типов и около 600 беспилотников.

Речь идет не только о масштабности атаки и многообразии вооружения, но и о применении дорогих средств поражения. Как отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 Канала, Россия все чаще делает ставку не на военную эффективность, а на психологическое воздействие.

По его словам, такие удары обходятся в сотни миллионов долларов и имеют целью прежде всего давление, а не достижение конкретных тактических результатов.

Основной мишенью россиян стал Киев. По словам Зеленского, во время российской атаки на столицу было повреждено около 300 объектов, большинство из которых составляют жилые дома. В течение 24 мая поступала информация о различных уровнях разрушений почти в 150 частных и многоквартирных домах. По состоянию на 25 мая в результате обстрела пострадал 91 человек, среди них - трое детей. В медицинских учреждениях находится 31 раненый.