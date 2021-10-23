Угрожал кассиру пистолетом: под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин

В Киевской области вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин. В то же время он несколько раз выстрелил в водителя грузовика.

В полицию 23 октября обратился 31-летний мужчина и сообщил, что в магазин зашел неизвестный, который угрожал кассиру пистолетом. Впоследствии злоумышленник похитил продукты питания и скрылся.

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В то же время в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. Он сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло соответствующего автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

Немедленно на место происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Полицейские установили приметы вооруженного правонарушителя,

– говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения

Полицейские задержали злоумышленника меньше, чем за час. Им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района. Оказалось, что правонарушитель сначала угрожал оружием кассиру в магазине, а после того совершил выстрелы в сторону водителя.

Оружие изъяли, в результате инцидента никто не пострадал. По информации пресс-службы полиции, во время медицинского осмотра установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Злоумышленника задержали. По факту правонарушения открыли уголовные производства по статьям касательно разбоя и хулиганства Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.