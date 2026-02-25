Киев запускает электротранспорт после полуторамесячного перерыва, но не везде

Об этом говорится в официальном заявлении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам КГГА, движение электротранспорта восстанавливают в связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения.

С 26 февраля возобновляют работу:

Троллейбусы №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.



Трамваи №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.



№: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Автобусы, временно прекращали движение: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В горсовете объяснили, что восстановление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

Для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов – туда перенаправят часть подвижного состава,

– добавили в КГГА.

Отмечается, что сейчас специалисты транспортной отрасли совместно с энергетиками работают над скорейшим восстановлением полноценной работы общественного транспорта столицы.

Какая сейчас ситуация со светом?