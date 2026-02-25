Про це йдеться в офіційній заяві Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами КМДА, рух електротранспорту відновлюють у зв'язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання.

З 26 лютого відновлюють роботу:

Тролейбуси №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.



Трамваї №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.



№: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Автобуси, що тимчасово припиняли рух: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

У міськраді пояснили, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з'єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

Для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів – туди переспрямують частину рухомого складу,

– додали в КМДА.

Зазначається, що наразі фахівці транспортної галузі спільно з енергетиками працюють над якнайшвидшим відновленням повноцінної роботи громадського транспорту столиці.

Яка зараз ситуація зі світлом?