Про це йдеться в офіційній заяві Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Які маршрути відновлюються?
За словами КМДА, рух електротранспорту відновлюють у зв'язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання.
- Тролейбуси №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.
- Трамваї №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Автобуси, що тимчасово припиняли рух: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.
У міськраді пояснили, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з'єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.
Для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів – туди переспрямують частину рухомого складу,
– додали в КМДА.
Зазначається, що наразі фахівці транспортної галузі спільно з енергетиками працюють над якнайшвидшим відновленням повноцінної роботи громадського транспорту столиці.
Яка зараз ситуація зі світлом?
Нагадаємо, у січні через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі в Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту.
Наразі найскладнішою ситуація зі світлом залишається на Київщині, Одещині та Миколаївщині. Частково це також стосується Дніпропетровської області та всіх прифронтових регіонів.
Аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом пояснив, що попри те, що ситуація на заході країни є кращою, за останні декілька днів в Рівному відключень стало більше. Ймовірно, це сталося внаслідок локальної аварії.