У якій області були нерівномірні відключення світла?

Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, про що розповіли у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

Читайте також Світло по годинах: як вимикатимуть електроенергію по Україні 25 лютого

Ситуація призвела до нерівномірного розподілу обмежень Події відбулися у Вінницькій області.

Також інспекція знайшла порушення у веденні документації. Річ у тім, що у низці структурних підрозділів в оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків. Такі недоліки ускладнюють:

контроль виконання диспетчерських команд;

перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Окремо фахівці перевірили своєчасність інформування мешканців регіону через офіційний вебсайт про коригування графіків. І тут були зафіксовані випадки, коли вносилися зміни без дотримання встановлених часових інтервалів.

Такі коригування були зумовлені складною ситуацією в енергосистемі. Мова йде про ті періоди, коли балансування здійснюється в режимі реального часу та не залежить безпосередньо від дій Оператору систему розподілу.

Але навіть за умов оперативного балансування оператор зобов’язаний забезпечити:

максимально можливу прозорість; своєчасність інформування.

За результатами перевірки складено акт та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень. Виконання припису перебуває на контролі Управління Держенергонагляду у Вінницькій області,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Державна інспекція енергетичного нагляду України забезпечує контроль за дотриманням рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. Також інспекція займається захистом прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.

Нагадаємо, що у різних областях відключення можуть тривати різний час, бо мережа сильно пошкоджена постійними російськими атаками. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Електрика "йде" до населених пунктів через конкретні лінії та підстанції. Росіяни активно їх руйнують та намагаються знищити протягом усієї повномасштабної війни.

Якщо на якомусь напрямку підстанція або лінія сильно пошкоджені, то світло важче довести. Тому його може бути менше. Водночас в якомусь іншому регіоні ці елементи можуть бути в кращому стані, через що світла дещо більше.

Це не про "комусь дали більше", а про фізичну можливість доставити електроенергію в конкретний регіон чи місто. Українські енергетики 24/7, вдень і вночі, у холод і спеку ремонтують мережі, підстанції, електростанції, аби в кожного було світло,

– запевнили в ЦПД.

Зверніть увагу! Якщо в якомусь регіоні світла менше, то причина у регулярних російських атак, а не у привілеях чи ставленні.

Що ще слід знати українцям?