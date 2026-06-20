В Киеве загорелся пожар в ресторане "В лесу", из него выбегали люди

Вечером 20 июня поступило сообщение о пожаре, который загорелся в одном из киевских ресторанов. Видео с места событий фиксируют существенное задымление.

Об этом сообщают в социальных сетях. В комментарии 24 Канала в пресс-службе ГСЧС Киева подтвердили факт возгорания и рассказали о ликвидации последствий.

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Что известно о пожаре в столице?

По словам представителя службы Павла Петрова, возгорание произошло в Деснянском районе, на Левом берегу Киева. Там вспыхнул пожар в общепите. По данным из сети, а также судя по видео, речь идет о ресторане "В лесу".

Горит ресторан "В лесу": смотрите видео из сети

В ГСЧС отметили, что площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. К ее ликвидации привлекли 4 машины спецтехники и 20 спасателей. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Посетителей заведения эвакуировали из охваченного огнем ресторана.

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В Борисполе 19 июня две собаки породы кане-корсо напали на 79-летнюю женщину во дворе. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали, однако в больнице она скончалась. Владелицу собак задержали, также правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности, продолжаются следственные действия.

В тот же день в Броварах произошло смертельное ДТП: автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В машине находились 10 человек, в том числе семеро детей. Двое детей (2 и 4 года) погибли, еще 9 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.